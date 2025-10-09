Altın Rafinerisi'nde 22 şüpheli adliyede!
Altın Rafinerisi soruşturması kapsamında 23 şüphelinin savcılık ifadeleri tamamlandı. 20 şüphelinin "suç örgütü kurmak", "suç örgütüne üye olmak" ve "kamu zararına dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talep edilirken, 2 şüpheli de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..
Giriş: 09.10.2025 - 17:04 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:04
