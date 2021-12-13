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Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Altını eritip ayarını bozdular! Büyük baskın...
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Üç büyük kentte! Altını eritip ayarını bozdular!

Bursa, İstanbul ve Gaziantep'te kiraladıkları lüks villalarda kurdukları düzeneklerle altını eritip içerisine karıştırdıkları maddelerle ayarını bozan şebeke polis tarafından çökertildi. 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alınırken, ayarı bozulmak için eritilen 10 milyon değerinde altın ele geçirildi

Son dakika: Altını eritip ayarını bozdular! Büyük baskın...
Üç büyük kentte! Altını eritip ayarını bozdular!
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İHA

Bursa Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 aylık süren çalışmalar sonucunda Bursa merkezli, Gaziantep ve İstanbul illerinde bulunan atölyeye çevrilmiş 14 villa ikamet, 3 kuyumcu dükkanı, 3 kuyumcu atölyesine yapılan baskın sonucu 14 kişi gözaltına alındı.

AYARINI DÜŞÜRÜP PİYASAYA SÜRDÜLER

İHA'da yer alan son dakika haberine göre gözaltına alınan şüphelilerin, Bursa'da kuyumcu atölyesine çevrilen villalarda altını eritip, içerisine bakır ve gümüş madenleri karışım yaparak ayarı ve gramı düşürülmüş, Çeyrek, Yarım, Ata lira, Cumhuriyet altını ve Reşat altın bastıkları ve bunları piyasaya sürdükleri öğrenildi.

CUMHURİYET ALTINI KALIBI DA BULUNDU

Yapılan aramalarda ise, C.B. isimli şüphelinin villasının bodrum katının sahte altın basma amacıyla atölyeye dönüştürüldüğü tespit edildi. B.T. isimli şahsın ikametinde ise 5 parça sahte altın basımında kullanılan Cumhuriyet altını kalıbı ele geçirildi.

8 KİLO ERİTİLMİŞ HURDA ALTIN ELE GEÇİRİLDİ

Diğer çalışmalarda ise, ikamet ve kuyumcu dükkanları ile kuyumcu atölyelerinde toplam bin 18 adet Çeyrek, yarım, tam Cumhuriyet, tekli Reşat, Beşli Reşat, Gremse, Birlik ve iki buçukluk Osmanlı lirası, Kulplu Hamit Beşlisi tabir edilen altın ile 3 adet takoz olarak tabir edilen yaklaşık 8 kilogram ağırlığında eritilmiş hurda altın ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ALTINLARIN DEĞERİ 10 MİLYON LİRA

Ele geçirilen altınların piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon lira olduğu tespit edildi. Ele geçirilen altınlardan 1 milyon 500 bin liralık incelemeye götürülen kurumlardan gelen bilgi sonucu gramı ile oynanmış ve ayarı düşük olduğu tespit edildi.

5 KİŞİ TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan 14 kişiden 8'i mahkemeye sevk edilirken, 5 şahıs tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"ŞÜPHE DUYARSANIZ EMNİYETİ ARAYIN"

Emniyet yetkilileri, "Vatandaşlarımızın altın alım-satım işlerini güvenilir ve köklü firmalardan yapmaları, şüphelendikleri durumlarda ise Emniyet güçlerine bilgi vermeleri gerekir" uyarısında bulundu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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