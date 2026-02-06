Habertürk
        Son dakika: Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

        Amasya'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama

        Amasya'da narkotik ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 09:52 Güncelleme: 06.02.2026 - 09:52
        Amasya’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11’i tutuklandı.

        EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

        DHA'nın haberine göre; Amasya merkez, Merzifon ve Suluova ilçelerinde Cumhuriyet Başsavcılıklarıyla koordineli olarak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 Şubat’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

        Operasyonda 750 sentetik hap, 105 gram bonzai ham maddesi emdirilmiş tütün, 87,80 gram esrar, 1,26 gram metamfetamin, 3 adet payp ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonda 12 şüpheli, “uyuşturucu madde imal ve ticareti” suçundan gözaltına alındı.

        11 KİŞİ TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilip mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 11’i tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

