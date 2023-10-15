Doktorun, temizlik ve firma personeline ameliyat yaptırdığı iddiasına soruşturma Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir doktorun ameliyatlara temizlik işçisi ile bir medikal firma çalışanının girmesine izin vererek cerrahi işlemler yaptırdığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki devlet hastanesinde beyin cerrahı olan Opr. Dr. S. Z.'nin ameliyatlara temizlik işçisi ile bir medikal firma çalışanının girmesine izin vererek cerrahi işlemler yaptırdığı iddiasıyla ilgili Bilecik Valiliği açıklama yaptı.

DHA'da yer alan habere göre açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın ve incelemenin devam ettiği, doktorun da görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.