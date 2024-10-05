Anadolu Otoyolu'nda kaza yaparak yanan 2 TIR'ın sürücüleri yaralandı Sakarya'nın Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu'nda çarpışan iki TIR alev topuna döndü. Sürücülerin ağır yaralandığı kazada iki TIR da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

Anadolu Ajansı Giriş: 05.10.2024 - 16:51 Güncelleme: 05.10.2024 - 16:52 facebook

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