Anadolu Otoyolu'nda kaza yaparak yanan 2 TIR'ın sürücüleri yaralandı
Sakarya'nın Erenler ilçesi Anadolu Otoyolu'nda çarpışan iki TIR alev topuna döndü. Sürücülerin ağır yaralandığı kazada iki TIR da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kaza sebebi ile Ankara istikametinde trafik bir süre kontrollü şekilde sağlandı.
Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde kaza sonrası yangın çıkan 2 TIR'ın sürücüleri yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen R.Y'nin (60) kullandığı TIR, Erenler gişeleri mevkisinde emniyet şeridinde park halinde olduğu iddia edilen M.A.Ç. (22) idaresindeki TIR'a arkadan çarptı.
Kazanın ardından TIR'larda yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan sürücüler ekiplerce bulundukları yerden çıkarılarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye personelince söndürülen yangında iki TIR da kullanılamaz hale geldi.
Bölgede bir süre aksayan ulaşım, çalışmaların tamamlanması ve TIR'ların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.