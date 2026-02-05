Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, araçta bulunan F.B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:27 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:27
        TEM'de feci kaza! 1 ölü 1 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde TIR'a çarpan SUV tipi araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        RAMPALARDA FECİ KAZA

        AA'daki habere göre; Otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde H.G. yönetimindeki SUV tipi araç, önünde seyreden H.E. idaresindeki TIR'a çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki F.B. yaralandı.

        YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan kontrolde F.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan H.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        TIR SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

        TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.

        Çarptıkları yaşlı kadını taksi durağına bırakıp kaçtılar

        Bolu'da motosikletin çarptığı 75 yaşındaki kadın yaralandı. Kazanın ardından yaşlı kadını yakındaki bir taksi durağına taşıyan sürücü ve yanındaki yolcu, polis gelmeden olay yerinden kaçtı.

