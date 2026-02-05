Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde bir trafik kazası meydana geldi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, araçta bulunan F.B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre aksadı
RAMPALARDA FECİ KAZA
AA'daki habere göre; Otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova rampaları mevkisinde H.G. yönetimindeki SUV tipi araç, önünde seyreden H.E. idaresindeki TIR'a çarptı. Kazada sürücü ile yanındaki F.B. yaralandı.
YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye sağlık, otoyol jandarması ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince yapılan kontrolde F.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan H.G'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
TIR SÜRÜCÜSÜ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Öte yandan kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre aksadı.