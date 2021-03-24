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Son dakika... Anayasa Mahkemesi ilk incelemesini 31 Mart'ta yapacak

Son dakika... Anayasa Mahkemesi HDP’nin kapatılması talepli iddianamenin ilk incelemesini 31 Mart Çarşamba günü yapacak.

Son dakika... Anayasa Mahkemesi ilk incelemesini 31 Mart'ta yapacak

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine dair raportör raporu ele alınacak. İddianame usul eksikiği yönünden incelenecek. Herhangi bir eksiklik bulunmaması halinde iddianamenin kabulüne karar verecek. Böylece dava süreci de resmen başlamış olacak.

Ardından iddianame ön savunma için HDP'ye gönderilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin esas hakkındakini görüşünü sunacak. Bu görüş de HDP'ye gönderilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin;; sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak. Bu sürecin ardından raportör esas hakkındaki raporunu hazırlayacak. Yüksek Mahkeme Başkanı Arslan'ın belirleyeceği bir gün yapılacak toplantı ile HDP'nin kapatılma istemi karara bağlanacak

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