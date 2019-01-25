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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osman Ali Feyyaz Paksüt’ün emekliliğe ayrılmasının ardından boşalan üyeliğe Adalet Bakanı Yardımcısı Yıldız Seferinoğlu’nu atadı.
ERDOĞAN’IN DÖRDÜNCÜ ATAMASI
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın aktardığına göre Seferinoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi’ne atadığı 4'üncü üye oldu. Erdoğan, daha önce Danıştay kökenli Kadir Özkaya, eski Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez’i üye olarak atamıştı.
EN FAZLA GÜL ATADI
Anayasa Mahkemesi'nin mevcut yapısında, üyelerden 3’ünü TBMM, 3'ünü 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 7’sini 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 3’ünü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan atadı. Üyelerden Celal Mümtaz Akıncı, Rıdvan Güleç ve Hicabi Dursun Meclis tarafından; Başkan Zühtü Arslan, Başkanvekilleri Engin Yıldırım, Burhan Üstün, Recep Kömürcü, Muammer Topal, Muhammed Emin Kuz ve Hasan Tahsin Gökcan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından; Seruh Kaleli, Serdar Özgüldür ve Osman Paksüt 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından atandı.
ÜYE SAYISI 15’E İNDİRİLDİ
16 Nisan referandumu ile Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare mahkemelerinin kaldırılmasıyla Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 17'den 15'e düşürüldü. Askeri yargı kökenli 2 üyenin emekliliklerine kadar görevlerine devam etmeleri kararlaştırıldı. Bu statüdeki Nuri Neciploğlu geçen yıl emekli oldu. Serdar Özgüldür ise 2019 sonunda emekli olacak.
12’SİNİ CUMHURBAŞKANI ATIYOR
Yeni sistemde mahkeme üyelerinin 3’ünü Meclis, 12’sini ise Cumhurbaşkanı seçiyor. Cumhurbaşkanı 8 üyeyi Danıştay, Yargıtay ve YÖK'ün kendi içinden belirlediği adaylar arasından, 4'ünü ise doğrudan üst düzey kamu yöneticileri arasından atıyor.
YILDIZ SEFERİNOĞLU KİMDİR?
Yıldız Seferinoğlu, 25 Temmuz 1969’da Rize Ardeşen’de doğdu. Baba adı Cemal, anne adı Zeyne’dir.
1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
23 yıl İstanbul’da serbest avukatlık yapan Seferinoğlu, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçildi.
21 Temmuz 2018 tarihinden bu yana Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevini yürüttü.
İngilizce ve Arapça bilen Seferinoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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