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        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Ankara Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu | Son dakika haberleri

        Ankara Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu

        Ankara'nın Altındağ ilçesinde barınak yakınlarında 11 köpek ölüsü bulundu. Hayvanseverler tepki gösterirken, Ankara Büyükşehir Belediyesi "sorumluluk alanımızda değil" açıklaması yaptı. Altındağ Belediyesi, köpek ölümleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ölü köpeklerin bulunduğu alanın hayvan mezarlığı olduğu belirtilirken, "Hayvan hakları konusuna bu zihniyetle yaklaşan bir Belediye Başkanı'nın "katliam" yaptığının iddia edilmesi haksız bir suçlamadır. Hayvan hakları savunucularının hassasiyetine anlayışla yaklaşmakla birlikte, maruz kaldığımız ithamların haksızlığını belirtiyor, konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" denildi. Olayla ilgili 6 belediye personeli gözaltına alındı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09.08.2024 - 10:46 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:55
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        Altındağ'da köpek ölümleri! Barınak yakınında bulundu
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        Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir barınağın yakınlarında ölmüş halde 11 köpek bulundu.

        Alınan bilgiye göre, bazı hayvanseverlerce olaya ilişkin çekilen görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından bir grup, Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü önünde toplanarak, duruma tepki gösterdi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bina çevresinde ve ölmüş köpeklerin bulunduğu arazide önlem aldı.

        Hayvanseverler adına açıklama yapan Veteriner Hekim Elif Türker, alanda yaptıkları incelemede 11 köpek ölüsüne rastladıklarını söyledi.

        Duruma tepki gösteren Türker, köpeklerin ölüm nedeninin belirlenmesi için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

        6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emre Çınar’ın aralarında olduğu 6 belediye personeli gözaltına alındı. Gözaltına alınan personeller, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

        BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

        Köpek ölümleriyle ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi de açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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        "Altındağ Belediyesine bağlı olan barınakta yaşanan olay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında değildir.

        Barınağın Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olmadığını ve yaşanan bu katliamın takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz."

        ALTINDAĞ BELEDİYESİ: HAYVAN MEZARLIĞI

        Altındağ Belediyesi, köpek ölümleriyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ölü köpeklerin bulunduğu alanın hayvan mezarlığı olduğu belirtilirken, "Hayvan hakları konusuna bu zihniyetle yaklaşan bir Belediye Başkanı'nın "katliam" yaptığının iddia edilmesi haksız bir suçlamadır. Hayvan hakları savunucularının hassasiyetine anlayışla yaklaşmakla birlikte, maruz kaldığımız ithamların haksızlığını belirtiyor, konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz" dedi.

        Altındağ Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

        "Dün gece itibarı ile Belediyemizin adıyla yayılan haberlere ilişkin basın açıklamamızı kamuoyunun dikkatine sunarız.

        Haberde bahsi geçen alan, Altındağ Belediyesi'ne ait 5.000 m³ büyüklüğündeki, 150 kapasiteli geçici bakım evimizin yakınında bulunan hayvan mezarlığıdır.

        Bu mezarlık, gün içerisinde Altındağ sınırlarındaki mahallelerimizde doğal ölümü gerçekleşen ve/veya trafik kazalarına ya da enfeksiyona bağlı sebeplerle ölen sokak hayvanlarının gömüldüğü bir alandır.

        Altındağ Belediyesi, diğer belediyelerde de olduğu gibi vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine haftalık ortalama 20-25 yaşamını yitiren hayvanları toplamaktadır ve sağlık/hijyen kurallarına uygun bir şekilde bu alana gömmektedir. Burası yine sınırlarımız içerisinde yer alan çevre köylerimizde benzer sebeplerle ölen koyun, eşek, at gibi küçük ve büyükbaş hayvan ölülerinin de gömüldüğü bir alandır.

        Yine kamuoyuna "hayvanların parçalanarak öldürüldüğü" şeklinde yansıyan haber, bölgemizde parçalanmış bir şekilde bulunan bir sokak köpeğinin vatandaşlarımızın ihbarı üzerine ekiplerimizce yerinden alınıp toplum sağlığına zarar vermeyecek şekilde gömülmesinden ibarettir. Söz konusu köpeğin sokaktan alınırken çekilmiş fotoğrafları savcılığa sunulmuştur.

        Bununla birlikte söz konusu alan, Belediyemize ait kurban kesim alanının da yakınında olup; yakın zamanda idrak ettiğimiz kurban bayramında kurban ibadetini yerine getiren vatandaşlarımızın kurban kesiminin ardından alanda bıraktığı hayvan atıklarının da gömüldüğü bölgedir.

        Bu açıklamaların ışığında kamuoyunda "katliam" şeklinde lanse edilen haberler tamamen asılsızdır. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, Ankara'da Belediyemizle yakın çalışan hayvan hakları dernekleri ve STK'ların da yakından bildiği üzere, hayvan severliğiyle tanınan bir belediye başkanıdır.

        Başkanımız Veysel Tiryaki'nin seçim beyannamesinde de yer alan, Ankara'nın en büyük ve en modern Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi yapımı için Başkanımız göreve geldiği gün talimatını vermiş ve barınağımızın projesi tamamlanmıştır. 1000 hayvan kapasiteli "Hayvan Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi içinde açık ve kapalı padoklar, lohusa barınakları, köpek gezinme ve egzersiz alanlarI, hayvan hastanesi ve hayvan oteli yer almaktadır. Bu alan köpek eğitim kampüsü olarak da hizmet verecektir. Çok yakında yapımına başlayacağımız Ankara'nın en büyük ve en modern hayvan rehabilitasyon tesisinin projesini hayata geçirme arzusunda olan bir belediyenin katliam yapması düşünülemez.

        Hayvan hakları konusuna bu zihniyetle yaklaşan bir Belediye Başkanı'nın "katliam" yaptığının iddia edilmesi haksız bir suçlamadır. Hayvan hakları savunucularının hassasiyetine anlayışla yaklaşmakla birlikte, maruz kaldığımız ithamların haksızlığını belirtiyor, konuyu kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        Fotoğraf: Doğa Derneği X hesabı

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