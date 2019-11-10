Ankara'nın Mamak ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre saat 13.11'de Mamak'ta 3,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu.
KANDİLLİ RASATHANESİ VE AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ - 10 KASIM
2019.11.10 13:11:28 39.7733 32.9170 5.0 -.- 3.4 3.4 BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel 2019.11.10 12:50:13 37.3605 31.7332 0.0 -.- 1.3 -.- BADEMLI-AKSEKI (ANTALYA) İlksel 2019.11.10 12:32:10 38.4298 34.3415 0.0 -.- 1.4 -.- GULPINAR-GULAGAC (AKSARAY) REVIZE01 (2019.11.10 12:32:10) 2019.11.10 12:21:38 39.3860 29.2285 0.0 -.- 1.4 -.- MUSALAR-EMET (KUTAHYA) İlksel 2019.11.10 10:05:03 36.4665 28.8253 8.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.10 09:27:38 38.3527 37.9900 26.2 -.- 2.4 -.- AKCADAG (MALATYA) İlksel 2019.11.10 09:22:34 36.6350 27.2565 10.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel 2019.11.10 09:06:33 36.4842 28.6588 9.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.10 08:56:45 40.3718 25.8647 6.4 -.- 1.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel 2019.11.10 07:55:14 37.2177 27.8927 12.3 -.- 1.3 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) REVIZE01 (2019.11.10 07:55:14) 2019.11.10 07:47:38 39.1877 29.4220 3.9 -.- 1.7 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel 2019.11.10 07:25:38 37.8825 29.6113 7.7 -.- 1.8 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.11.10 07:04:56 38.0113 28.9255 11.2 -.- 1.5 -.- BOLMEKAYA-BULDAN (DENIZLI) İlksel 2019.11.10 07:03:11 36.5272 28.7797 23.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel 2019.11.10 06:26:57 36.5053 28.6735 20.7 -.- 1.0 -.- AKDENIZ İlksel
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