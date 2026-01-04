Habertürk
Habertürk
        Son dakika: Ankara'da boyadaki katkı maddesi yüzünden 1'i bebek 4 kişi zehirlendi iddiası | Son dakika haberleri

        Ankara'da boyadaki katkı maddesi yüzünden 1'i bebek 4 kişi zehirlendi iddiası

        Ankara'da boya yapılan evde kullanılan katkı maddesinden 3 tarım işçisi ile bir bebek etkilendi. Hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, olayla ilgili AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları ise olayla ilgili inceleme başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 16:19 Güncelleme: 04.01.2026 - 16:19
        Boya 1'i bebek 4 kişiyi zehirledi iddiası
        Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaldıkları evde boya-badana yapmak için boyanın içine koydukları katkı maddesinden zehirlendiği düşünülen 3 tarım işçisi ve bir bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        BOYANIN İÇİNDEKİ MADDEDEN BAYILDILAR

        İHA'daki habere göre olay; Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, kaldıkları evde boya-badana yapmak isteyen 3 tarım işçisi ile evde bulunan bir bebek, boyanın içerisine eklenen katkı maddesinden dolayı bayıldı.

        KOMŞU ŞANS ESERİ FARK ETTİ

        İşçilerin ve bebeğin bayıldığını şans eseri gören komşunun ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDILAR

        Olay yerinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından 4 kişi, Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

        DURUMLARININ AĞIR OLDUĞU BİLDİRİLDİ

        Katkı maddesinden dolayı zehirlendikleri değerlendirilen 3 tarım işçisinin ve evde bulunan bir bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları ise olayla ilgili inceleme başlattı.

        #ankara
        #Son dakika haberler
