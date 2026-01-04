Ankara’nın Polatlı ilçesinde kaldıkları evde boya-badana yapmak için boyanın içine koydukları katkı maddesinden zehirlendiği düşünülen 3 tarım işçisi ve bir bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

BOYANIN İÇİNDEKİ MADDEDEN BAYILDILAR

İHA'daki habere göre olay; Ankara’nın Polatlı ilçesinde meydana geldi. İddialara göre, kaldıkları evde boya-badana yapmak isteyen 3 tarım işçisi ile evde bulunan bir bebek, boyanın içerisine eklenen katkı maddesinden dolayı bayıldı.

KOMŞU ŞANS ESERİ FARK ETTİ

İşçilerin ve bebeğin bayıldığını şans eseri gören komşunun ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Olay yerinde ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından 4 kişi, Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

DURUMLARININ AĞIR OLDUĞU BİLDİRİLDİ

Katkı maddesinden dolayı zehirlendikleri değerlendirilen 3 tarım işçisinin ve evde bulunan bir bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) uzmanları ise olayla ilgili inceleme başlattı.