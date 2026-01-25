Habertürk
        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! TIR'daki kepçe köprüye takılıp yola düştü | Son dakika haberleri

        Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! TIR'daki kepçe köprüye takılıp yola düştü

        Ankara'da TIR üzerindeki kepçe köprüye çarparak yol ortasına düştü. O sırada arkadan gelen araçlar ani frenle kazadan kıl payı kurtuldu. Olayda yaralanma yaşanmazken, yola düşen kepçenin kaldırılması için çalışma başlatıldı

        Giriş: 25.01.2026 - 17:34 Güncelleme: 25.01.2026 - 17:34
        Kepçe köprüye takılıp yola düştü
        Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, bir TIR'ın üzerinde bulunan kepçe, köprü altından geçiş sırasında köprüye takılarak yola düştü ve facia kıl payı atlatıldı.

        KEPÇE YOL ORTASINA DÜŞTÜ

        İHA'daki habere göre; Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Samsun Yolu Kırıkkale yönünde ilerleyen TIR, köprü altından geçerken dorsesinde bulunan kepçe köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yol ortasına düştü.

        KAZADAN KIL PAYI KURTULDULAR

        O sırada arkadan gelen araçlar, ani fren yaparak kazadan kıl payı kurtuldu. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada trafik kısa süreli aksadı.

        TRAFİKTE BİR SÜRE KONTROL SAĞLANDI

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yol güvenliğini sağlarken, Samsun Yolu'nun Kırıkkale yönünde trafik kontrollü olarak verildi. Yola düşen kepçenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        #ankara
