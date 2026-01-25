Ankara'da facianın eşiğinden dönüldü! TIR'daki kepçe köprüye takılıp yola düştü
Ankara'da TIR üzerindeki kepçe köprüye çarparak yol ortasına düştü. O sırada arkadan gelen araçlar ani frenle kazadan kıl payı kurtuldu. Olayda yaralanma yaşanmazken, yola düşen kepçenin kaldırılması için çalışma başlatıldı
Ankara'nın Elmadağ ilçesinde, bir TIR'ın üzerinde bulunan kepçe, köprü altından geçiş sırasında köprüye takılarak yola düştü ve facia kıl payı atlatıldı.
KEPÇE YOL ORTASINA DÜŞTÜ
İHA'daki habere göre; Ankara'nın Elmadağ ilçesinde Samsun Yolu Kırıkkale yönünde ilerleyen TIR, köprü altından geçerken dorsesinde bulunan kepçe köprüye çarptı. Çarpmanın etkisiyle kepçe yol ortasına düştü.
KAZADAN KIL PAYI KURTULDULAR
O sırada arkadan gelen araçlar, ani fren yaparak kazadan kıl payı kurtuldu. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı kazada trafik kısa süreli aksadı.
TRAFİKTE BİR SÜRE KONTROL SAĞLANDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yol güvenliğini sağlarken, Samsun Yolu'nun Kırıkkale yönünde trafik kontrollü olarak verildi. Yola düşen kepçenin kaldırılması için çalışma başlatıldı.