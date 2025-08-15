Habertürk
Habertürk
        Ankara'da okul servislerine zam - İş-Yaşam Haberleri

        Ankara'da okul servislerine zam

        Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam geldi

        Giriş: 15.08.2025 - 15:40 Güncelleme: 15.08.2025 - 16:22
        Ankara'da okul servislerine zam
        2025-2026 eğitim-öğretim yılı yaklaşırken İstanbul ve Ankara'daki okul servisi ücretlerine zam oranları da belli olmaya başladı.

        Okul servisi işletmecileri, artan maliyetler nedeniyle zam taleplerini gündeme getirirken, Ankara'da servisçiler yüzde 50 oranında zam talebinde bulunmuştu.

        Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam geldi.

