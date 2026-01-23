Ankara günlerdir susuzluk haberleriyle gündemde. Peki net çözüm ne? Su Politikaları Derneği Başkanı Dursun Yıldız, çözüm yolunu şöyle sıralıyor:

“Gerede Sistemi Ankara’nın sürdürülebilir su temini için çok büyük öneme sahiptir. Gerede Sistemi, Ankara’nın 2.5 yıllık su talebini tek başına karşılayabilecek büyüklükte olan Çamlıdere Barajı’na, yağışı bol Batı Karadeniz havzasından su aktarıp Ankara’da su arz güvenliğini sağlayabilecek bir sistemdir.

Işıklı Regülatörü, Gerede Tüneli ve Çamlıdere Barajından oluşan bu sistem uzun yıllar önce Ankara’nın karşılaşabileceği kurak dönemleri sıkıntıya düşmeden atlatabilmesi için DSİ tarafından planlanıp uygulanmıştı. Ulusu çayından Işıklı su çevirme yapısı ile çevrilen su, Gerede Tünelinden geçerek Çamlıdere barajına ulaştırılmıştır. Yapılan planlamada bu barajın tedrici bir şekilde doldurulması ve Ankara’da yaşanabilecek kurak dönemler için rezerv olarak tutulması düşünülmüştür.

Gerede Sistemi bugüne kadar Ankara’nın içme ve kullanma suyunun arz ve kalite güvenliği konusunda önemli bir işlev görmüştür. Ancak bu işlev kurak dönemlerin de etkisiyle planlama kapasitesinin altında kalmıştır. Bu nedenle kurak dönemlerde Kızılırmak-Kesikköprü Barajından Ankara’ya temin edilen suyun arttırılması gerekmiştir. Kızılırmak-Kesikköprü isale hattı miktar olarak Ankara’nın su güvenliğinin sağlanmasında öne çıkmıştır. Ancak Kızılırmak'tan gelen suyun kalitesi düşük ve birim enerji maliyeti yüksektir. Ankara’ya arıtılarak veya daha kaliteli bir suyla parçalanarak verilmesi gereklidir. Bu nedenle Ankara’nın sürdürülebilir su temini çözümü için Gerede su temini sisteminin daha verimli çalışmasına ihtiyaç vardır.

Bu kapsamda Gerede Sisteminin başlangıç planlamasında bulunan Işıklı Barajı inşa edilerek bölgedeki alt havzalardan bu baraja ilave su aktarılması ve sistemin verimliliğinin arttırılması değerlendirilmelidir. Bunun yanı sıra başta şehir şebekesindeki kayıp ve kaçakların azaltılması olmak üzere Ankara’da nüfusun kontrolü ve su da talep yönetimi uygulamaları Ankara’nın sürdürülebilir su arz güvenliği için zorunlu görünmektedir.