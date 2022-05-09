Anneler Günü'nde kayınvalidesini öldüresiye dövdü! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberine göre korkunç olay Samsun'un İlkadım ilçesinde Anneler Günü'nde meydana geldi.

İHA'da yer alan habere göre, 3 çocuk annesi sağlık çalışanı olan Duygu İ. (37) şiddetli geçimsizlik nedeniyle 38 yaşındaki 13 yıllık eşi C.İ. hakkında bir süre önce boşanma davası açtı.

Samsun Adliyesi'nde boşanma davaları devam eden çiftin oğulları hafta sonu diye babasının yanında kaldı. Ardından da babasının yanında bulunan A.İ. annesini arayıp nerede olduklarını sordu.

EŞİNİ DE AYAĞINDAN YARALADI

Annesi Faide Mermer (59) ile erkek kardeşinin evine giden Duygu İ. ise çocuğuna kardeşinin evine gittiklerini söyledi. Çocuğunu alıp aracıyla kayınbiraderinin evinin önüne gelen C.İ. burada karşılaştığı kayınvalidesi ile tartıştı.

Çıkan tartışmada C.İ. 3 çocuğu ve eşinin gözleri önünde kanser hastası olan kayınvalidesini önce apartmanın içinde yere yatırıp yumrukladı. Ardından da apartmanın önünde darbetmeyi sürdürdü.

Damadının saldırısın sonucu Faide Mermer yaralanarak hastanelik olurken, eşinin saldırısından annesini kurtarmaya çalışan Duygu İ. ise uzun süre mücadele etti ve kendisi de ayağından yaralandı. Baygınlık geçiren kanser hastası kadın ile ayağından yaralanan Duygu İ., daha sonra Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

"DEFALARCA BAŞIMI YUMRUKLADI"

Gözaltına alınan C.İ. ise kayınvalidesinin kendisine saldırdığını iddia ederek şikayetçi oldu. İfadesi alınan C.İ. serbest bırakıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan kayınvalide Faide Mermer ise yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Damadının kendisine öldüresiye yumrukladığını ve çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik olduğunu söyleyen Faide Mermer, "Planlamış her şeyi. Biz oğlumun evinin önüne geldiğimizde aracıyla geldi. Biz de yanından sessizce geçmeye çalışırken aracın kapısını açtı. Hakaretler ederek gelip bana saldırdı. Beni oğlumun apartmanının kapısının önünde yere yatırdı. Üzerime çıkıp başımı yumrukladı. Beni merdivenlerden aşağı sürükleyerek başıma vurarak darbetti. Kendimden geçtim. Hiç hatırlamıyorum hastaneye gittiğimi. Şuurumu kaybettim. Gece hastanede kaldım. Dün de kendisi itiraf etti. 'Gördün mü sana Anneler Günü hediyesi' diyerek beni darbetti" dedi.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYIP ÇIKTI"

Kendisinin hastanede acılar içerisinde kıvranırken damadının karakolda serbest bırakıldığını ve elini kolunu sallayarak çıktığını ifade eden Faide Mermer, "Gereğinin yapılmasını istiyorum. İçişleri Bakanı Buradan Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Biz kadınlar bu kadar mı değersiziz ? Anneler Günü hediyemiz böyle mi olmalı? Bize yardımcı olun. Ben kadınların sesi olmak istiyorum. Kızım 13 yıldır bu acıyı yaşadı. Bundan sonra kadınlar ağlamasın lütfen. Devlet büyüklerimize sesleniyorum. Kurtarın kadınlarımızı" diye konuştu.