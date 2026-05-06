        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, tutuklandı!

        Antalya'da ANSET şirketine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan Tuncer tutuklandı

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 17:23 Güncelleme:
        Cansel Tuncer tutuklandı!

        Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET şirketine yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, adliyeye sevk edildi.

        ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; Altın Portakal Film Festivali, Piyano Festivali gibi organizasyonları üstlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da olduğu 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        34 şüpheliden 27'si gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'sinin cezaevinde, 2'sinin yurt dışında olduğu, 3'ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

        BÖCEK DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

        Emniyetteki işlemlerinin ardından pazar günü adliyeye sevk edilen 27 şüpheliden 14'ü tutuklandı. Şüphelilerin 11'i serbest bırakılırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi.

        Şüpheliler arasında; 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski ANSET Genel Müdürü Cansel Tuncer de yer alıyor.

        TABURCU EDİLDİ, GÖZALTINA ALINDI

        Gözaltı kararı verilen şüpheliler arasında yer alan Cansel Tuncer, sağlık sorunları nedeniyle bulunduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi.

        Gözaltına alınan Tuncer, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Cansel Tuncer, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

        113,4 MİLYONLUK KAMU ZARARI

        'İhaleye fesat karıştırma', 'Rüşvet', 'Suç olan gelirin aklanması' suçlamaları yöneltilen şüpheliler arasında suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı para geçişleri tespit edildiği, 113 milyon 426 bin TL'lik kamu zararına sebep olunduğu belirtildi.

        TUTUKLANDI

        Adliyeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Türkücü İzzet Yıldızhan'ın tahliyesine karar verildi. İlk duruşma 22 Haziran'da görülecek.

