        Son dakika: Antalya'da feci kaza! 2 genç hayattan koptu

        Antalya'da feci kaza! 2 genç hayattan koptu

        Antalya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki Mert Demirel ile 23 yaşındaki Kemal Talih hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

        Giriş: 14.12.2025 - 17:30 Güncelleme: 14.12.2025 - 17:30
        Antalya'nın Kumluca ilçesinde yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Mert Demirel (25) ile Kemal Talih (23) yaşamını yitirdi, araçtaki 2 kişi ise yaralandı.

        ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 05.00 sıralarında, Antalya'nın Kumluca-Kemer karayolu yakınlarında meydana geldi. Kumluca'dan Kemer yönüne giderken Mert Demirel’in kontrolünü yitirdiği otomobil, bariyerleri parçalayıp takla atarak, şarampole yuvarlandı.

        İKİ KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Mert Demirel ile araçtaki Kemal Talih’in hayatını kaybettiği belirlendi.

        İKİ KİŞİ YARALANDI

        Yaralanan Yunus Emre Küçükkara ve Tolga Kurtarıcı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Demirel ile Talih'in cansız bedenleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİLER

        Acı haberi alıp gelen Mert Demirel ile Kemal Talih’in yakınları, cenazeleri teslim alırken gözyaşlarına boğuldu. Demirel ile Talih'in cenazeleri, Göynük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Adrasan Jandarma Karakolu ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
