Antalya'da feci kaza! 2 genç hayattan koptu Antalya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü 25 yaşındaki Mert Demirel ile 23 yaşındaki Kemal Talih hayatını kaybederken, araçtaki 2 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 14.12.2025 - 17:30 Güncelleme: 14.12.2025 - 17:30 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL