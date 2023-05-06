Çizmeleri ile su birikintisinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ünlü de "Her sene yağan yağmurdan dolayı buralarda böyle sular birikiyor. Ben de karşıya geçmeye çalıştım ama çok zorlandım. 2-3 saatlik şiddetli yağıştan dolayı yol neredeyse kapandı, araçlar geçmekte zorluk çekti. Ben de karşıya geçmeye çalışırken fazlasıyla tedirginlik yaşadım" diye konuştu.