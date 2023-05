Her sağanakta evlerinin önüne ve yolun sularla kaplandığını anlatan Argüç, "Buradaki giderle yetersiz kalıyor. Her yağmurda binaya sular doluyor. Her zaman ki halimiz. Belediyeden yardım istiyoruz, giderlerin büyütülmesini istiyoruz. Ekmek almak için evden çıktım ama yollar suyla kapanınca gidemedim. Çizmesi olan bir kişiden bana ekmek almasını rica ettim." dedi.