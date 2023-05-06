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Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

Antalya'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle caddeler sular altında kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte zorlandı. Mersin'de etkili olan fırtına seralara zarar verdi, araçları devirdi

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AA
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

    Kentte sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman şiddetini artıran sağanak, sokak ve caddelerde su birikintilerine neden oldu.
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

    Yağış nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Muratpaşa ilçelerinde bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar görüldü.
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

    Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

    Konyaaltı'nın Liman Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte zorlandı.
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

    Bazı araçlar su biriken yolda mahsur kalırken, çöp konteynerleri sürüklendi. Birçok aracın plakası suyu düştü.
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, son 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı Döşemealtı'nda 71, Konyaaltı'nda 69, Kepez'de 64 ve Muratpaşa'da 61 kilogram belirlendi.
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

    "HER YAĞMURDA BİNAYA SULAR DOLUYOR"

    Bölgede yaşayan Ali Argüç, AA muhabirine, yağmurun sabah saatlerine doğru şiddetini artırdığını söyledi.

     
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

    Her sağanakta evlerinin önüne ve yolun sularla kaplandığını anlatan Argüç, "Buradaki giderle yetersiz kalıyor. Her yağmurda binaya sular doluyor. Her zaman ki halimiz. Belediyeden yardım istiyoruz, giderlerin büyütülmesini istiyoruz. Ekmek almak için evden çıktım ama yollar suyla kapanınca gidemedim. Çizmesi olan bir kişiden bana ekmek almasını rica ettim." dedi.
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

    Mahir Güler, gök gürültüsüyle uyandıklarını, bina dışına çıktığında ise suların otoparka dolduğunu gördüğünü ifade etti.
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

    Yıllardır hep aynı mağduriyeti yaşadıklarını anlatan Güler, "Ben 12 yıldır burada yaşıyorum, kışın ve yağışlarda uyuyamıyoruz artık. Sitede mahsur kalıyoruz, giriş çıkış yapamıyoruz. Bazen kepçelerle çıkabiliyoruz veya suyun çekilmesini bekliyoruz. 13-14 yıldır buraya bir çözüm bulunsun istiyoruz. Siteyi sürekli su basıyor, yağmur nöbeti tutuyoruz." diye konuştu.

     
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

    'KARŞIYA GEÇERKEN TEDİRGİNLİK YAŞADIM'

    Yağış nedeniyle aracı yolda kalan Ali İhsan Çakır DHA'ya yaptığı açıklamada, "Yağmurdan dolayı yolda su birikintisi oluştu. O yüzden arabam yolda kaldı. Burada çekici ile kurtarılmayı bekliyorum" dedi.

     
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

    Çizmeleri ile su birikintisinden yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Ünlü de "Her sene yağan yağmurdan dolayı buralarda böyle sular birikiyor. Ben de karşıya geçmeye çalıştım ama çok zorlandım. 2-3 saatlik şiddetli yağıştan dolayı yol neredeyse kapandı, araçlar geçmekte zorluk çekti. Ben de karşıya geçmeye çalışırken fazlasıyla tedirginlik yaşadım" diye konuştu.

     
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

    Antalya'da yağışın gün boyu sürmesi bekleniyor.
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

    MERSİN'DE FIRTINA: SERALAR HASAR GÖRDÜ, ARAÇLAR DEVRİLDİ

    Mersin'in Anamur ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı iş yerleri ve seralarda hasar oluştu.
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

    İlçede sabah saatlerinde yağmurun ardından başlayan fırtına, Fatih, Akarca ve Sultan Alaaddin mahallelerindeki tarım alanlarına zarar verdi. Rüzgarın yanı sıra kısa süreli oluşan hortumda da bazı araçlar devrildi, iş yerlerinin çatısı uçtu.
  • Son dakika: Antalya ve Mersin'de sağanak ve fırtına etkili oldu! Caddeler sular altında

    Muz ve çilek seralarının yıkılmasına yol açan fırtına nedeniyle İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması yapılacağı öğrenildi.

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