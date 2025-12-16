Habertürk
        Son dakika: Antalya'daki 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında Muhittin Böcek'in son ifadesi alınacak

        Antalya'daki 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında Muhittin Böcek'in son ifadesi alınacak

        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında son aşamaya gelindi. Tutuklu Muhittin Böcek ile 6 ismin ek savcılık ifadelerinin alınacağı ardından iddianamenin tamamlanacağı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        16.12.2025 - 10:53
        Muhittin Böcek'in son ifadesi alınacak
        Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturmasında son aşamaya gelindi. Tutuklu Muhittin Böcek ile 6 ismin ek savcılık ifadelerinin alınacağı ardından iddianamenin tamamlanacağı öğrenildi.

        DHA'nın haberine göre; Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında, iddianamenin tamamlanabilmesi için tutuklu şüphelilerin son ifadeleri alınacak. Görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mustafa Gökhan Böcek, Zuhal Böcek, Fazlı Ateş, Halil Tolga Ayvazoğlu, Salih Eyiişleyen ve Mehmet Okan Kaya'nın ek ifadelerinin alınmasının ardından iddianamenin tamamlanması bekleniyor. Şüphelilerin ifadeleri, Antalya Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda alınacak.

