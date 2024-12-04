Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son dakika: Antalya deprem ile sallandı! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Antalya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Antalya depremi büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği

        Son dakika haberi... Antalya deprem ile sallandı. AFAD son depremler listesi verilerine göre Antalya Gazipaşa ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri ''Az önce Antalya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 4 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Antalya deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği belli oldu. İşte, Antalya deprem son dakika gelişmeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 12:23 Güncelleme: 04.12.2024 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Antalya deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12.09’da Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Antalya deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Antalya’da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 4 Aralıık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        2

        SON DAKİKA: ANTALYA’DA DEPREM!

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ⁠paylaştığı bilgiye göre, Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.

        Saat 12.09'da meydana gelen deprem, 32,69 kilometre derinde kaydedildi.4.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 32.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

        3

        ''GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ''

        AFAD, ''Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında, saat 12.09’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Gelişmeleri takip ediyoruz.'' açıklamasında bulundu.

        4

        ANTALYA DEPREM VERİLERİ

        Büyüklük:4.6 (Mw)

        Yer:Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)

        Tarih:2024-12-04

        Saat:12:09:10 TSİ

        Enlem:35.88778 N

        Boylam:31.82556 E

        Derinlik:32.69 km

        5

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        6
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Her şey bir anda oldu! Makineyle ahşap kesiyordu!
        Suriye'de son durum nedir?
        Suriye'de son durum nedir?
        Zihinsel engelli Elif'i kaçırdı! Cinsel saldırıda bulunup işkence etti
        Zihinsel engelli Elif'i kaçırdı! Cinsel saldırıda bulunup işkence etti
        Kadın görevliyi rehin aldılar!
        Kadın görevliyi rehin aldılar!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Devre arası transfer sayısı artacak!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Yayına katılan sapık bulundu! Pedofili paylaşımına soruşturma!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        Anne uygunsuz görüntülerini paylaştı! Velayet babaya geçti!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        İkinci el araçta sigorta zorunluluğu
        Piramit işçilerinin bir günü!
        Piramit işçilerinin bir günü!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        G.Saray'da yerliler görüşme odasına!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        F.Bahçe'den sürpriz kanat hamlesi!
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Engelli araçlarında önemli değişiklik
        Krizi aştılar
        Krizi aştılar
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Atalay’ın kafasındaki asgari ücret ne?
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Güney Kore'de Yoon'a istifa baskısı artıyor!
        Kaos sürüyor: Tiflis'te protestoların 6. günü!
        Kaos sürüyor: Tiflis'te protestoların 6. günü!
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Reasürans maliyetleri yüzde 25 arttı
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Basının basın olduğu günlerde bu haberi böyle yazacak olsam, “Git ulan, şunu adam gibi toparla” deyip kafama atarlardı!
        Moda devinden astronot giysisi
        Moda devinden astronot giysisi