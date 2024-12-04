Antalya'da deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Antalya depremi büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği
Son dakika haberi... Antalya deprem ile sallandı. AFAD son depremler listesi verilerine göre Antalya Gazipaşa ilçesinde şiddetli bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden bölge sakinleri ''Az önce Antalya'da deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?'' sorularına yanıt aramaya başladı. 4 Aralık 2024 AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile Antalya deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği belli oldu. İşte, Antalya deprem son dakika gelişmeleri…
Antalya deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 12.09’da Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Antalya deprem merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi almak için arama motorlarına yöneldi. Peki, Antalya’da deprem nerede oldu, kaç büyüklüğünde? İşte, 4 Aralıık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
SON DAKİKA: ANTALYA’DA DEPREM!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) paylaştığı bilgiye göre, Akdeniz'de, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 12.09'da meydana gelen deprem, 32,69 kilometre derinde kaydedildi.4.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 32.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
''GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUZ''
AFAD, ''Akdeniz, Antalya Gazipaşa açıklarında, saat 12.09’da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.'' açıklamasında bulundu.
ANTALYA DEPREM VERİLERİ
Büyüklük:4.6 (Mw)
Yer:Akdeniz - [58.86 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2024-12-04
Saat:12:09:10 TSİ
Enlem:35.88778 N
Boylam:31.82556 E
Derinlik:32.69 km