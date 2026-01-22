Habertürk
        Son dakika: Antalya haberleri: Kendini polis ve savcı olarak tanıtıp bir çifti 16 milyon TL dolandıran 12 şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Kendini polis ve savcı olarak tanıtıp bir çifti 16 milyon TL dolandıran 12 şüpheli tutuklandı

        Antalya'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, bir çifti toplam 16 milyon lira dolandırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 15:21 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:21
        Çifti 16 milyon TL dolandıranlar tutuklandı
        Antalya'da, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıttıkları çifti 16 milyon lira dolandıran 12 şüpheli tutuklandı.

        POLİS VE SAVCI OLDUKLARINI SÖYLEDİLER

        DHA'nın haberine göre; Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne başvuran H.A.D. ve eşi N.D., telefonda polis ve savcı olduklarını söyleyen kişilerin kendilerini baskı altına alarak yönlendirmelerde bulunduğunu, sonrasında nakit para, çekilen kredi bedeli, satılan araç bedeli ile iki dairenin satış bedeli olmak üzere toplam 16 milyon TL tutarındaki paranın bir kısmını ikamete gelen şüphelilere elden, bir kısmını bildirilen hesaplara transfer ettiklerini belirterek, şikayetçi oldu.

        14 ŞÜPHELİ BELİRLENDİ

        Şikayet üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, dolandırıcılık olayına karışan 14 şüpheliyi belirledi.

        12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Antalya merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakalanan 12 şüpheli gözaltına alındı.

        2 ŞÜPHELİNİN CEZAEVİNDE OLDUĞU BELİRLENDİ

        Diğer 2 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde olduğu belirlendi.

        CEP TELEFONU VE SİM KARTLARA EL KONULDU

        Yapılan aramalarda ele geçirilen 12 cep telefonu ve sim kartlara el konuldu. Şüphelilerin hesaplarına havale yapılan paralardan 821 bin 560 TL'ye de bloke konuldu.

        ŞÜPHELİLER ÇIKARILDIKLARI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

        #Antalya
        #Son dakika haberler
