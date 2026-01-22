Habertürk
        Son dakika: Antalya haberleri: Misafir olarak kaldığı akrabasının evinin merdivenlerinde ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Misafir olarak kaldığı akrabasının evinin merdivenlerinde ölü bulundu

        Zonguldak'tan çalışmak için Antalya'ya giden 41 yaşındaki Ümit Özdemir, kaldığı akrabasının evinin merdivenlerinde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Özdemir'in astım ve bronşit rahatsızlıkları olduğu öğrenildi

        Giriş: 22.01.2026 - 11:11 Güncelleme: 22.01.2026 - 11:12
        Zonguldak'tan bir hafta önce çalışmak için Antalya'nın Manavgat ilçesine gelen şahıs, yanında kaldığı akrabasının evinin merdivenlerinde ölü bulundu.

        İŞ BULMAK İÇİN AKRABASININ YANINA GELMİŞ

        İHA'nın haberine göre olay; Zonguldak'ın Manavgat ilçesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta ikamet etmekte olan 41 yaşındaki Ümit Özdemir, 1 hafta önce iş bulup çalışmak için Manavgat'ta tersanede çalışan bir akrabasının yanına geldi.

        MERDİVENDE YATAR HALDE BULUNDU

        Akrabasının evinde kalmaya başlayan Özdemir, dün akşam saatlerinde ikametin merdivenlerinde hareketsiz şekilde yatar vaziyette bulundu.

        KALP MASAJI UYGULANDI

        İhbar üzerine olay yerine Manavgat Emniyet Müdürlüğü ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde nabız alınamayan Özdemir'e kalp masajı uygulandı.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Ambulansa alınan Ümit Özdemir, kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi.

        ASTIM VE BRONŞİTİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

        Özdemir'in astım ve bronşit gibi rahatsızlıklarının bulunduğu, nefes almakta zorluk çekmesi nedeniyle 2 gün önce Manavgat Devlet Hastanesi'ne yatırılarak tedavi gördüğü bildirildi.

