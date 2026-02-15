Antalya’da 3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
Antalya'da kum yüklü kamyon ile iki otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde kum yüklü kamyon ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
KAMYON, 2 OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI
İHA'nın haberine göre kaza, Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kum yüklü kamyon, aynı güzergahtaki yine plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen 2 otomobille çarpıştı.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.