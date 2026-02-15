Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Antalya’da 3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı | Son dakika haberleri

        Antalya’da 3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

        Antalya'da kum yüklü kamyon ile iki otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 16:17 Güncelleme: 15.02.2026 - 16:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 araçlı zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Alanya ilçesinde kum yüklü kamyon ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        KAMYON, 2 OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

        İHA'nın haberine göre kaza, Antalya'nın Alanya ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kum yüklü kamyon, aynı güzergahtaki yine plakaları ve sürücüleri belirlenemeyen 2 otomobille çarpıştı.

        1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

        ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

        Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gerçek Fikri Ne? - 12 Şubat 2026 (CHP Neden "Yemin Ettirmem" Dedi?)

        Meclis'te neden arbede oldu? Meclis'teki kavganın perde arkası? Özgür Özel'den Gürlek'e tepki. CHP neden "Yemin ettirmem" dedi? CHP'den 16 Belediye Başkanı istifa etti. CHP'de ayrılıklar kapıda mı? CHP'den kimler ayrılıyor? CHP'liler neden AK Parti'ye geçiyor? Gürlek ve Çiftçi nasıl atandı? Yeni Bak...
        #Antalya
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Almanya'da inanılmaz banka soygunu ve sorular
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Üç futbolcudan 61 gol katkısı!
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Hazine destekli tarım ve esnaf kredilerine düzenleme
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        Epstein dosyalarında adı geçenlerin listesi Kongre'ye iletildi
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        "Hasret kaldığımız bir senaryoya sahip"
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        Park yeri cinayetinde korkunç ifade: Dayak korkusuyla ateş açtım!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        3 polisi şehit eden DEAŞ'lı teröristlerle ilgili yeni ayrıntılar!
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        Yeni dönem başladı: Satılık taşınmaz ilanlarında doğrulama dönemi
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        "İftar bir paylaşım anıdır"
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Obama'dan Trump'ın paylaştığı "ırkçı" videoya tepki
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakem yorumları!
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Hırsızlığa karşı program yükleniyor
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Zeytin yerken çekirdeğine dikkat!
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?
        Aç karnına spor yağları daha hızlı mı eritiyor?