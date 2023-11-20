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        Haberler Gündem Trafik Son dakika: Ara tatilin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu

        Ara tatilin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu

        Türkiye genelinde okullarda 1 haftalık ara tatilin sona ermesiyle okullarda dersler yeniden başlıyor. Okulların ilk gününde İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 67'yi geçti.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.11.2023 - 08:12 Güncelleme: 20.11.2023 - 08:53
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        Ara tatil sonrası İstanbul'da trafik
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        Bir haftalık ara tatilin ardından haftanın ilk gününde kentin her iki yakasında D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve bağlantı yollarında trafik yoğunluğu oluştu.

        Sabah saatlerinde iş trafiğine okul servisleri ve şahsi araçların da dahil olmasıyla İstanbul'un her iki yakasında İBB'nin yoğunluk haritasına göre saat 08.30' da trafik yüzde 67 olarak ölçüldü.

        İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci, 1 milyon 200 bin öğretmenle eğitim ve öğretim yılının ilk ara tatilinin ardından bugün ders başı yapacak.

        Okulların açılmasıyla sabahın erken saatlerinde D-100 Karayolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yoğunluk haritasına göre saat 08.30'da trafik yoğunluğu yüzde 67 olarak ölçüldü.

        D-100 karayolunda Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde de trafik yoğunluğu yaşandı.

        Okulların bulunduğu ara sokaklarda da servis araçları ve çocuklarını özel araçlarla getiren veliler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.

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        #İstanbulda trafik yoğunluğu
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