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Haberlerİş-YaşamSon dakika! Artık 150 ülkeden daha zengin! Jeff Bezos'tan tarihi rekor
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Jeff Bezos'un serveti 200 milyar doları geçti

Jeff Bezos'un serveti, dün rekor kıran Nasdaq borsasında değeri yaklaşık yüzde 3 artan Amazon hisseleri sayesinde 205 milyar dolara kadar ulaştı ve dünyada serveti 200 milyar doları aşan ilk kişi unvanını aldı. Bu, dünyadaki 150 ülkenin gayrı safi milli hasılasından fazla ve ABD milli gelirinin de yüzde 1'ine denk. Amazon'un yüzde 11'ine sahip olan Bezos, elindeki hisselerin dörtte birini geçen sene boşandığı eşi Mackenzie Scott'a vermişti. O dönem 38 milyar dolar değerindeki hisseler 60 milyar doların üzerinde. Nasdaq'daki rekor nedeniyle Bezos'u takip eden Bill Gates 125 milyar doları aşarken, Musk ve Zuckerberg gibi milyarderler de servetlerini 100 milyar doların üzerine taşıdı

jeff bezos
HABERTURK.COM

Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos servetini katlamaya ve dünyanın en zengin kişisi unvanını açık farkla sürdürüyor. ABD'li zengin, Amazon hisselerinin dünkü yüzde 3 civarı yükselişi, Forbes ve Bloomberg Miliyarderler Endekslerinde tarihte görülmemiş bir yere getirdi.

Jeff Bezos'un serveti bir günde 5 milyar doların üzerinde artarken, 56 yaşındaki milyarder tarihte 200 milyar dolar seviyesini aşan ilk zengin oldu. Amazon'un hisse değerlerinde pik noktaya ulaşmasıyla Bezos bir ara 205 milyar dolara kadar çıktı. Bu, ABD'nin gayrı safi milli hasılasının yüzde 1'ine denk geliyor ve aynı zamanda 150 ülkenin milli gelirin

Milyarderler kulübünün 2. sırasında ise tarihte 100 milyar dolar seviyesini aşan ilk kişi olan Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 116.1 milyar dolarla yer alıyor. 1999 yılında 100 milyar doları geçen Gates'in o günkü zenginliğinin enflasyona ayarlanarak günümüzdeki karşılığı ise 158 milyar dolardı.

Jeff Bezos'un servetinin yüzde 90'ını oluşturan Amazon hisselerinin sene başından bu yana yüzde 80 artması Jeff Bezos'un servetindeki 115 milyar dolarlık büyümenin ana kaynağı. Bezos'un geçen sene boşandığı eşi Mackenzie Scott'a devrettiği 38 milyar dolarlık hisseler de 63 milyar dolara ulaşırken; Mackenzie Scott, L'Oreal'in mirasçısı Françoise Bettencourt Meyers'in ardından dünyanın en zengin kadını ve 14. zengini konumunda.

Nasdaq'ın dün kırdığı rekor sayesinde ilk 5 içindeki diğer büyük milyarderler Zuckerberg ve Elon Musk da bir günde servetine 5 milyar doların üzerinde servet kattı. Musk, 100 milyar doları geçerken Facebook'un kurucusu Zuckerberg ise 115 milyar doları geçti.

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