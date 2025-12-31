Artvin'de çığ meydana geldi! Vali duyurdu: 'Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var'
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi.
'ÇIĞ ALTINDA ÇOBANLAR OLABİLİR'
Vali Turan Ergün, AA muhabirine, Zekeriya köyünde çığ meydana geldiğine yönelik ihbar aldıklarını belirterek, "Çığ altında çobanların kalmış olabileceği şeklinde bir ihbar var. Oraya ulaşmaya çalışıyor arkadaşlarımız." dedi.
EKİPLER BÖLGEYE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR
Bölgede hava şartlarının kötü olduğunu ifade eden Ergün, AFAD ve diğer ilgili kurumların ekiplerinin bölgeye ulaşmaya çalıştığını vurguladı.