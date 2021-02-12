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HaberlerGündemHİÇE SAYILDI! Son dakika: İzmir Torbalı'da aşı ekibi yaşlı çifti yanan evden çıkardı!
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Aşı ekibi canlarını hiçe sayıp, yaşlı çift için alevlerin arasına daldı!

İzmir'in Torbalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmaya gittikleri evdeki yangını fark edip, yatalak hasta ile yürüme güçlüğü çeken eşini kurtaran sağlık çalışanları yaşadıklarını o anları anlattı. Anestezi teknisyeni Yadigar Dinç, "Yine böyle bir olayla karşılaşsam bir dakika bile düşünmeden alevlerin arasına girerek hayat kurtarırım" dedi. Hemşire Şeyma Ormanlıdağ ise, "Amcanın hastanede hayatını kaybettiğini öğrenince çok üzüldüm. Tek tesellimiz teyzenin hayatta kalması" diye konuştu

HİÇE SAYILDI! Son dakika: İzmir Torbalı'da aşı ekibi yaşlı çifti yanan evden çıkardı!
AA

İzmir'in Torbalı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapmaya gittikleri evde çıkan yangından, yatalak hasta ile yürüme güçlüğü çeken eşini kurtaran sağlık çalışanları yaşadıklarını anlattı.

'ALEVLER AYAKLARINA VE KALÇASINA YAKLAŞMIŞTI'

Torbalı Devlet Hastanesinde görev yapan anestezi teknisyeni Yadigar Dinç ile hemşire Şeyma Ormanlıdağ, 4 Şubat'taki olayın ardından yanmış haldeki eve giderek, Güner ailesine taziye dileklerini iletti. Yadigar Dinç, AA muhabirine, 29 yıllık meslek hayatı boyunca ilk kez böylesi bir olayla karşılaştığını belirtti. Güner çiftine aşı yapmak için geldiklerinde, müstakil evin penceresinden çıkan dumanı gördüklerini anlatan Dinç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Evin penceresine doğru yaklaştık. O sırada bir teyze 'Yanıyoruz' dedi. Hemen hemşire arkadaşıma 'İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber ver' dedim. Önce teyzeyi çıkardık. Sonra kapının yanında eğilerek içeriye baktım. Odanın kapısında bir hastanın yattığını gördüm. Alevler ayaklarına ve kalçasına yaklaşmıştı. İçeriye girdim. Onu koltuk altından tutarak dışarıya doğru çektim. Arkadaşım ve yakınları da bana yardım etti."

'TEK BİR ŞEYE ODAKLANDIK O DA YAŞLI ÇİFTİ KURTARMAK'

Yaşlı çifti alevlerden kurtarırken bir dakika bile olsun kendi canını düşünmediğini vurgulayan Dinç, şunları kaydetti: "Teyzeyi ve amcayı kurtarırken, evin içinde bir tüp paylayabilirdi ya da ev çökebilirdi. Dumandan etkilenerek ben de yanan evde kalabilirdim ama bunları o an hiç aklıma getirmedim. Hemşire arkadaşımla tek bir şeye odaklanmıştık. O da yaşlı çifti kurtarmak, bunu da başardık. Yine böyle bir olayla karşılaşsam bir dakika bile düşünmeden alevlerin arasına girerek hayat kurtarırım. Ben kendimi kahraman olarak görmüyorum. Çünkü biz sağlık çalışanları olarak mart ayından bu yana devam eden Kovid-19 sürecinde ben ve diğer arkadaşlarım büyük mücadele veriyoruz."

'DIŞARI ÇIKARIRKEN DAKİKALARLA YARIŞTIK'

Hemşire Şeyma Ormanlıdağ da her şeyin dakikalar içinde yaşandığını söyledi. Dinç'in olay anındaki soğukkanlılığının kendisini çok etkilediğini dile getiren Ormanlıdağ, şöyle konuştu: "Teyzeyi ve amcayı dışarı çıkarırken dakikalarla yarıştık. En büyük korkumuz onları kaybetmekti ama yaptığımız mücadele sonunda sağ salim onları dışarı çıkardık. Biz, sağlık ordusunun birer parçasıyız. İşimiz can kurtarmak. Kovid-19 sürecinde yaşamları kurtarıyoruz. Amcanın hastanede hayatını kaybettiğini öğrenince çok üzüldüm. Tek tesellimiz teyzenin hayatta kalması. Her yangın gördüğümde aklıma o olay gelecek." Yaşlı çifti kurtarma anlarını bir kez daha hatırlayan Dinç ve Ormanlıdağ, zaman zaman duygulandı.

'İYİ Kİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI ORADAYDI'

Güner çiftinin oğlu Hüdayi Güner, Dinç ve Ormanlıdağ'a teşekkür etti. Güner, "Annem hala olayın şokunu atlatamadı. İyi ki sağlık çalışanları oradaydı. Canlarını hiçe sayarak kendilerini alevlerin arasına attılar" dedi.

YAŞLI ADAM 4 GÜN SONRA ÖLMÜŞTÜ

Arslanlar Mahallesi'ndeki evde, 4 Şubat'ta yangın çıkmıştı. Yaşamını yatağa bağlı sürdüren 80 yaşındaki Necati Güner ile eşi Zarife Güner'i, eve Kovid-19 aşısı yapmak için gelen sağlık ekibi dışarıya çıkarmıştı. Necati Güner, kaldırıldığı hastanede 4 gün sonra yaşamını yitirmişti.

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