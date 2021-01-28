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Aşılar mutant virüse karşı etkili mi? BioNTech ve Pfizer'den açıklama geldi

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı geliştirdiği aşının İngiltere ve Güney Afrika’da görülen mutasyona uğramış koronavirüse karşı etkili olduğu bildirildi

SON DAKİKA: Aşılar mutant virüse karşı etkili mi? BioNTech ve Pfizer'den açıklama - Haberler
Aşılar mutant virüse karşı etkili mi? BioNTech ve Pfizer'den açıklama
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AA

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Teksas Üniversitesi Tıp Bölümü ve Pfizer’ın yaptığı çalışmada, testlerde Covid-19 orijinal virüsü ile İngiltere ve Güney Afrika'daki yeni vakalarda kendini gösteren mutasyona uğramış virüste tespit edilen "ufak farkların" aşının etkisinde önemli bir azalmaya yol açma olasılığının düşük olduğu belirtildi.

"mRNA AŞI GEREKİRSE YENİ AŞI GELİŞTİRMEK İÇİN ÇOK UYGUN"

Açıklamada, BioNTech ve Pfizer, mutasyona uğramış virüsün halihazırda uygulanmaya başlanan aşıyı etkisiz kılacağına ilişkin kanıt ortaya çıkarsa buna yanıt vereceklerini de hatırlattılar.

Şirketlerin, Covid-19’un yeni türlerine karşı da dahil olmak üzere aşının "etkinliğini" izlemeye devam edeceklerinin ifade edildiği açıklamada, mRNA tabanlı aşının esnekliğinin gerekirse yeni aşı geliştirmek için çok uygun olduğuna vurgu yapıldı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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