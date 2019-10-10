Manisa'nın Alaşehir ilçesinde boş bir arazide boğazında kesikle bulunan gencin, asker eğlencesi dönüşü meydana kazada öldüğü ortaya çıktı. Kazanın ardından genci terk edip kaçan arkadaşları gözaltın alındı.

Olay, dün 14.30 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, Alaşehir-Salihli karayolu Piyadeler Mahallesi'nden geçen bir hurdacı yol kenarında yatan biri fark etti. Yerde yatan cansız bedende kesikler gören gören şahıs, hemen jandarma ekiplerine haber verdi.

ASKER HAZIRLIKLARI İÇİN EVDEN AYRILMIŞ

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemelerde, boyun ve sırt bölgesinde derin kesikler bulunan cansız bedenin Salihli ilçesinde yaşayan Şakir Gülmez'e (20) ait olduğu tespit edildi. Babasına ait gıda işletmesinde çalıştığı ve askere gitmek için hazırlık yaptığı öğrenilen Şakir Gülmez'in askerlik hazırlıkları için evden ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı genişleten ekipler olayı kısa sürede aydınlattı.

EĞLENCE DÖNÜŞÜ KAMYONET KASASINDAN DÜŞMÜŞ

Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve 2. JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) unsurları ile İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında Şakir Gülmez'in arkadaşları B.S. ve M.Ç. ile Alaşehir'de bulunan bir mekanda eğlendikleri belirlendi. İddiaya göre, eğlence sonrası Şakir Gülmez'in ve arkadaşı M.Ç., B.S. idaresindeki açık kasa kamyonetin kasasına bindi.

Kamyonet sürücüsü B.S. Alaşehir Piyadeler Mahallesi bölgesinde iddiaya göre, alkollü olması nedeniyle bariyerlere çarptı. Bu sırada kamyonetten düşen Şakir Gülmez'in bariyerlere çarparak sırt ve boyun bölgesinden aldığı kesiklerle ağır yaralandı. Paniğe kapılan Şakir Gülmez'in arkadaşları B.S. ve M.Ç. kamyonetle olay yerinden kaçtı. Olayın aydınlatılması sonrasında ekipler B.S. ve M.Ç.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahısların sorguları devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.