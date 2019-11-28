Samsun'un Çarşamba ilçesinin Osmanlı Mahallesi'nde dün akşam maganda kurşunu bir can daha aldı. Edinilen bilgiye göre, askere gidecek gençler için düzenlenen eğlence sırasında kimliği belirsiz kişiler tarafından tabancayla havaya ateş açıldı. Tabancaların birinden çıkan kurşun eğlence yerinde bulunan Osmanlı Mahallesi Muhtarı Süleyman Gazan'ın oğlu Aşkın Gazan'a isabet etti.

MÜDAHALEYE RAĞMEN CAN VERDİ

İHA'da yer alan habere göre kazara vücuduna kurşun isabet etmesi sonucu vurularak yere düşen Gazan ağır yaralandı. Muhtar olan babası tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aşkın Gazan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

JANDARMA ZANLIYI ARIYOR

Aşkın Gazan'ın cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi. Jandarma silahla ateş edenlerin tespiti için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.