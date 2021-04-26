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Son dakika haberler... Hakkari-Van yolunda askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Hakkari'de korkutan bir kaza meydana geldi. Kentte, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 asker yaralandı

Son dakika: Askeri araç devrildi: 3 asker yaralı - Haberler
Askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
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DHA

Kaza, sabah saatlerinde, Hakkari- Van yolunun 15'inci kilometresindeki Aslankaya Tüneli yakınında meydana geldi. Askeri personelin taşındığı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, devrildi.

DHA'nın haberine göre kazada 3 asker, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralı askerler, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Hakkari- Van yolu, bir süre ulaşıma kapalı kaldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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