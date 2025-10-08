İstanbul'da öğle saatlerinde, Ataşehir'deki Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

DHA'daki habere göre alevlerin yükselmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.