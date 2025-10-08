Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Ataşehir'de fabrika yangını | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Ataşehir'de fabrika yangını!

        İstanbul Ataşehir'deki Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2025 - 15:07 Güncelleme: 08.10.2025 - 15:48
        İstanbul'da öğle saatlerinde, Ataşehir'deki Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir fabrikada nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı.

        İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre alevlerin yükselmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        ALEVLERE MÜDAHALE SÜRÜYOR

        Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

