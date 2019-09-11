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HaberlerGündemSon dakika... Avcılar'da İETT otobüsü 5 araca çarptı: 5 yaralı

Avcılar'da İETT otobüsü 5 araca çarptı: 5 yaralı

DHA

Avcılar'da iddialara göre belediyenin yolu sulamasından kaynaklanan kazada kontrolden çıkan İETT otobüsü 5 araca çarptı. Kazada otobüs şoförü ile birlikte 5 kişi yaralandı.

Otobüs kontrolden çıktı

Kaza, bugün saat 08.45 sıralarında Ambarlı Meydan'da meydana geldi. İETT otobüsü Cihangir'deki hareket alanından çıktıktan sonra Ambarlı Meydan rampasında yolun kaygan olmasının etkisiyle kaydı. Kontrolden çıkan otobüs 5 araca ve bir direğe çarparak durabildi. İhbar üzerine 112 ve Avcılar Emniyet müdürlüğü ekipleri gönderildi. Kazada yaralanan otobüs şoförü Avcılar'daki Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hafif yaralı 4 yolcu ayakta tedavi edildi.

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