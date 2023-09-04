Hasar gören araçlardan birinin sahibi Ramazan Özden, "Dişimizden, tırnağımızdan keserek aldığımız araçlarımız pert oldu. İlk benim araca çarpıp kaldırıma çıkartmış, diğer araçlar da peş peşe hasar gördü" dedi.

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Özden, "Kazadır olur. Ancak duruyor, bakıyor, gidiyor. Oturduğu eve kadar biliyoruz. Alkollü olduğu belli. Gereken her yere başvurularımızı yaptık zararımızı karşılaması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.