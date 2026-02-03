Aydın'da feci kaza! Motosikletli genç hayatını kaybetti
Aydın'da bir trafik kazası meydana geldi. Kazada, motosiklet sürücüsü Seyit Aydoğdu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.
TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ
İHA'daki habere göre kaza; dün akşam saatlerinde Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyit Aydoğdu (24) idaresindeki motosiklet Karpuzlu’da trafik kazasına karıştı.
KAZADA AĞIR YARALANDI
Kazada ağır yaralanan Aydoğdu, ambulansla Karpuzlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Aydoğdu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydoğdu’nun bugün Karpuzlu tekeler Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.