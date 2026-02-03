Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Aydın'da feci kaza! Motosikletli genç hayatını kaybetti

        Aydın'da bir trafik kazası meydana geldi. Kazada, motosiklet sürücüsü Seyit Aydoğdu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki genç, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 09:24 Güncelleme: 03.02.2026 - 09:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Motosikletli genç hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

        TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ

        İHA'daki habere göre kaza; dün akşam saatlerinde Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Seyit Aydoğdu (24) idaresindeki motosiklet Karpuzlu’da trafik kazasına karıştı.

        KAZADA AĞIR YARALANDI

        Kazada ağır yaralanan Aydoğdu, ambulansla Karpuzlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Aydoğdu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Aydoğdu’nun bugün Karpuzlu tekeler Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

        #Aydın
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        "F.Bahçe klas ayaklarıyla kazandı"
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        N'Golo Kante, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geliyor!
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Clinton çifti Epstein dosyası için ifade verecek
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Jhon Duran,Rusya yolcusu!
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        SpaceX, yapay zeka şirketi xAIyı bünyesine kattı
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Galatasaray'dan orta saha hamlesi: Anlaşma sağlandı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Beşiktaş, Hyeon-gyu Oh transferinde mutlu sona ulaştı!
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Yeşilçam'ın emektar isminden acı haber
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        Medvedev: Küresel çatışma ihtimali dışlanamaz
        "Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"
        "Anlaşamazsak, muhtemelen kötü şeyler olacak"