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HaberlerDünyaAvrupaSon dakika Azerbaycan! Macaristan'dan Azerbaycan açıklaması!
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Macaristan'dan Azerbaycan açıklaması!

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Macaristan, uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde Azerbaycan´ın toprak bütünlüğünü destekliyor" ifadelerini kullandı

Son dakika Azerbaycan! Macaristan'dan Azerbaycan açıklaması!
DHA

Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü. Macar Bakan Szijjarto, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesine yönelik Azerbaycan ordusu tarafından geçen hafta pazar günü başlatılan harekatla ilgili bilgi aldı.

"AZERBAYCAN'I DESTEKLİYORUZ"

DHA'de yer alan haberin ardından görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Macaristanlı Bakan Szijjarto, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmalar konusunda endişeli olduklarını ifade etti.

Szijjarto, "Macaristan, uluslararası kabul görmüş sınırlar içinde Azerbaycan´ın toprak bütünlüğünü destekliyor" ifadelerini kullandı.

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