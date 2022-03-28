Son dakika haberi: Sadece 17 yaşındaydı... Baba ile oğulu ayıran kaza!

17 yaşındaydı! Kahreden olay! 0:00 / 0:00

İHA

Son dakika haberler... Tekirdağ'da, Çorlu-Çerkezköy yolu üzeri Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi mevkiindeki kavşakta yürekleri yakan bir kaza meydana geldi.

U DÖNÜŞÜNÜ YASAĞINI İHLAL İDDİASI

İHA'da yer alan son dakika haberine ve iddiaya göre, Çorlu istikametine seyreden H.K. idaresindeki otomobil, U dönüşü yasağı olan yol ayrımından Çerkezköy istikametine dönüş yaptığı sırada Çorlu istikametine seyreden Ö.S. yönetimindeki panelvan kamyonetle çarpıştı.

17 YAŞINDAKİ SALİH KURTARILAMADI

Kazada otomobil sürücüsü H.K. ve yanında bulunan oğlu Salih Karakuş (17) yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Salih Karakuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"YAPABİLECEĞİM BİR ŞEY YOKTU"

Kazayla ilgili konuşan panelvan kamyonet sürücüsü Ö.S., “Otomobil, Çorlu istikametine giderken Çerkezköy istikametine U dönüşü yaptı.

Ben de yeşil ışıkta geçtim, birden önüme çıktı ve yapabileceğim bir şey yoktu” dedi.