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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Bağcılar'da fabrika yangını | Son dakika haberleri

        Son dakika haberi Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın

        İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 02:09 Güncelleme: 30.08.2024 - 02:13
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        Bağcılar'da fabrika yangını
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        Bağcılar’daki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. AA'nın haberine göre; polis çevre güvenliği alırken, itfaiye söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        Ayrıntılar geliyor...

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #bağcılar
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