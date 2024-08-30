Son dakika haberi Bağcılar'da tekstil fabrikasında yangın
İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi sürüyor
Giriş: 30.08.2024 - 02:09 Güncelleme: 30.08.2024 - 02:13
Bağcılar’daki bir tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. AA'nın haberine göre; polis çevre güvenliği alırken, itfaiye söndürme çalışmalarına başladı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.
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