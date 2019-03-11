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MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da Etimesgut seçim ofisinin açılışında konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:
"Etimesgut'ta bölücülüğe, hainliğe izin yoktur. 15 Temmuz hain ve kanlı FETÖ darbe girişimi ülkemizin bir beka sorunuyla karşı karşıya olduğunu göstermiştir. FETÖ'cü teröristler meydanları dolduran milletimizi hesap edememiştir. 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla diriliş ve yükseliş dönemi başlamıştır. 7 Ağustos Yenikapı ruhu güçlü Türkiye'nin yol haritasını çizmiştir.
AK Parti ile yaptığımız milli mutabakat çerçevesinde tarihimize uygun bir yönetim sisteminde uzlaşmaya varıldı. Biz Cumhur derken, zillet yine kaosa sarıldı. Biz beka dedik, bunlar belanın gölgesine girdi. CHP Türkiye'nin yükselişini durdurmak için sistem tartışmasını dilinden düşürmedi. Millet iradesini tanımayanlara 24 Haziran'da sandığı işaret ettik, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Edirne Cezaevini yol geçen hanı yaptı. Terörist Demirtaş'a özgürlük çağrısı yaptı. Kandil operasyonuna karşı aynı merciye girdiler. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'na karşı YPG'nin safında yer aldılar.
Zillet sarmalında buluşanların zehirli dilleri susmadı. Cumhurbaşkanının meşruyetini tartışmaya açtılar. Sayın Cumhurbaşkanı'nın meşru görmediklerini söylediler. Bunlar Esad taraftarı, Sisi hayranı. Bunlar teröriste hoşgörülü, Mehmetçiğe tahammülsüzdü. Döviz çıksın diye el ovuşturdular. Kriz arayanlar zillette yuvalandı. 31 Mart akşamı alayı birden sandığın dibini boylayacak.
Bu seçimlerin ülkemiz için önemi hayatidir, geleceğimizi yakından etkilemektedir. 2023 hedeflerine doğru yürüyüşümüz kesilmek isteniyor. Belediye seçimlerinin beka sorunu olmadığını ifade eden zillet ittifakı, milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bunların Türkiye ve Türk milletinin istiklal ve istikbali gibi bir dertleri yoktur. PKK/YPG'yi sorun olarak görmezler. Bunlara kalırsa Türkiye tarihi haklarından vazgeçmelidir, ekonomik tetikçilere boyun eğmelidir, terörle mücadele sona ermelidir. Bunlar teslimiyetçidir, acizdir, köhnemiştir.
Bugün açıklanan büyüme rakamları en kötü senaryoların geride kaldığını gösteriyor. Yüzde 2,6 büyüme gelecek için ümit sağlıyor. Türkiye küçülürse küçülsün ama bunların yalanları, riyaları yeter ki büyüsün!. Türkiye zillete teslim olmayacaktır, 31 Mart'ta haddini bildirecektir. 31 Mart'taki seçimlerde sadece belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçmeyeceksiniz; Türkiye'nin geleceğini ve bekasını oylayacaksınız.
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