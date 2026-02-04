Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Bahçesine giren sokak köpeğini tüfekle vurup öldürdü

        Bahçesine giren sokak köpeğini tüfekle vurup öldürdü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Burak M., evinin bahçesine giren sokak köpeğini tüfekle ateş edip öldürdü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:23 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:23
        Bahçesine giren köpeği tüfekle vurdu!
        Bursa 'nın İnegöl ilçesinde Burak M., evinin bahçesine giren sokak köpeğini tüfekle ateş edip öldürdü. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        TEDAVİ ALTINA ALINAN KÖPEK CAN VERDİ

        Olay, dün öğle saatlerinde kırsal İsaören Mahallesi’nde meydana geldi. Burak M., evinin bahçesini girip tavukları kovalayan köpeğe tüfekle ateş etti. Saçmaların isabet etmesiyle yaralanan köpek, evin yakınındaki yeşil alana kaçtı. İhbarla olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri tarafından tedaviye alınan köpek öldü.

        OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
