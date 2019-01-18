Konuyla ilgili bakanlıktan yapılan açıklamada "Bakan Akar tarafından; Münbiç’te verilen sözlerin tutulmadığı, YPG’nin PKK ile aynı bütünün parçaları olduğu ve Türkiye’nin PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri ile mücadele ettiği, Türkiye’nin, sınırlarının güneyinde bir terör koridoru kurulmasına izin vermeyeceği, iki ülkenin birlikte çalışarak bu sorunları aşabileceği ifade edilmiştir" denildi.