Bakan Albayrak, eylül ayı enflasyonuyla ilgili "beklentilerin üzerinde bir rakamla karşı karşıya kaldık." dedi. Enflasyonla mücadele planının haftaya açıklanacağını belirten Bakan Albayrak, "en kötüyü geride bıraktık, spekülatif ataklar atlatıldı." dedi. NTV yayınında konuşan Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:

Fırsatçılık stokçuluk fırsatlar üzerinde algı değil gerçek olduğunu ortaya koydu. Enflasyonla topyekün mücadeleyi açıklamıştık. Bununla ilgili genel kamuoyuna bir çerçeveyi ortaya koyacağız. En kötüyü geride bıraktık.

Ağustos'tan bugüne yaşadığımız son iki ayı doğru tanımlamak lazım. Kur üzerindeki spekülatif atağı püskürttük. Ticaret dengesi açısından baktığımızda Temmuz'da yüzde 70 ağustosta yüzde 80'lere çıktığımız ve ihracatta daralmadığımız dengelenme sürecini görmeye başladık. Spekülatif atakların püskürtülmesiyle kurda daha iyi bir etkiyi görmeye başladık.,

EKİM AYI ÇOK DAHA İYİ BİR SÜRECE İŞARET EDİYOR

Ekim ayında meclisle atacağımız adımlarla süreç daha pozitif atımlarla sürecek. Bu trend ekimle birlikte kırılacaktır. Alo 175 diye şikayet hattımız var. Mayıs, haziran faturaları Eylül fiyatları. Ticaret bakanlığımızla bu sürede ciddi mücadele ettik. Eylül itibari ile bu sürecin kötüsünü atlattık, ekim ayı ise çok daha iyi bir sürece işaret ediyor.

YEP'teki 2018 ve 2019 hedeflerimiz gerçekçi. Enflasyon süreciyle ilgili paydaşların tamamıyla görüşme sürecine başladık.Herkes elini taşın altına koyacak. Hep birlikte mücadele bu sürecin içinden çok daha güçlü bir şekilde çıkmak için elzem.

KAMU MALİYESİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜM OFİSİ ve MCKINSEY HAKKINDA

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladığı programda Kamu Maliyesi Değişim ve Dönüşüm Ofisini'ni kurduklarını duyurmasının ardından işleyişle ilgili de bilgi verdi. Bakan Albayrak'ın sözleri şöyle:

Türkiye'de bir sistem değişikliği yaşadık. Birçok çalışmalar yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Yabancı firmalarla çalışıyor söylentileri dün de çalışıldı bugünde çalışılacak, yarın da çalışılır. Sadece bahsi geçen firmayla (McKinsey) görüştük bilgi aldık.

Tek firmadan değil birçok firmadan görüş aldık. Amerikalı var Avrupalı şirketler var. Danışman hocalarımızdan da katkı aldık. Yeni dönemde bir ofis kurduk bu ofis tamamen yerli ve milli. Görüş alacağız ama yerli ve milli duruşla biz yöneteceğiz. Yapılan yorumlar cehaletten değilse ihanettendir.

Biz çok sağlam yerli ve milli bir dik duruşla en ufak bir sekteye uğratmadan Cumhurbaşkanımızın önderliğinde emin adımlarla yürüyoruz. Milletimizin yüzünü yere eğen en ufak bir şey yapmayız.

Türkiye'ye özgün kendi modelimizi uygulama noktasında kendi milli aklımızı ortaya koyarak ofisi kurduk. Ofisin başında biz varız. Yarın öbür gün başka akıllara da soracağız.

"ABD İLE TÜM SÜREÇLERDEN DİK DURUŞUMUZLA ÇIKTIK"

Yurt dışı kaynaklı spekülatif adımların herkes farkında, çok güçlü spekülatif ataklar püskürttük. Çok güçlü bir duruş sergiledik ve bundan hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz.

Türkiye, tehdit diline bugün de yarın da boyun eğmeyecektir. Türkiye'nin dostluğu da düşmanlığı da kıymetli. ABD ile tüm süreçlerden dik duruşumuzla çıktık. Türkiye dostluğu samimi şekilde ifade edenlerle yan yana sürdürmeye devam edecek.

CARİ FAZLADAN BAHSEDECEĞİZ

Türkiye'nin ekonomik durumu bütün temel göstergeleri çok güçlü. Kamu borçluluğunda en düşük ülkelerden biri, hanehalkında dünya ortalamasının hayli hayli altında.

Geçen hafta Almanya'daydık. Türkiye'nin genç nüfusu var. Türkiye'nin geleceğine umutlu ve sağlam adımlarla yürüyeceğinden en ufak bir şüphemiz yok. Bunu muhataplarla yapılan toplantıda çok net görüyoruz. Birilerinin yalanlarını algı üzerinden gerçekleştirmesine izin vermemeliyiz.

Türkiye'nin ekonomik durumu bütün demel değerleri çok güçlü. Toplam borcu yüzde 35'lerde. Birilerin yalanlarını algı üzerinden gerçekleştirmesine izin vermemiz lazım Bu oyunu geçmişten iyi hatırlamak lazım.

Türkiye çok güçlü potansiyeliyle nadir ülkelerden bir tanesi. Bölgesel ve küresel sınamalar bizi beklerken bu sınamalar bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor. Biz artık cari açık değil cari denge, cari fazladan bahsedeceğiz.

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