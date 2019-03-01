Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçen hafta geleceği belirtilen KOBİ destek paketini açıkladı.

Kobi Değer Kredisi-2 şeklinde sunulan pakete göre kobilere toplam 25 milyar liralık finansman sağlanacak. 17 bankanın katılımıyla oluşturulan Kobi Değer Kredisi-2 için Hazine ve Maliye Bakanlığı 20 milyar lira kefalet desteği sunuyor.

— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 1, 2019

Sektörel sınırlama olmaksızın 125 milyon liraya kadar ciroya sahip tüm KOBİ vasfı taşıyan işletmelere verilecek kredi 6 ay anapara ödemesiz, toplam 36 ay vadede kullandırılacak. Faiz oranı ise aylık yüzde 1.54, yıllık yüzde 18.48 olacak. Krediler gelecek haftadan itibaren kullanıma açılacak.

Türkiye Bankalar Birliği'nin açıklamasına göre "Krediler, ciro ve faaliyet alanına göre değişmek üzere azami 1,5 milyon TL'ye kadar kullandırılabilecek."





