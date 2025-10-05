Habertürk
        Dışişleri Bakanı Fidan, Katar ile görüştü

        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı

        05.10.2025 - 20:56 Güncelleme: 05.10.2025 - 21:29
        Bakan Fidan, Katar ile görüştü
        Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile telefonda Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planı görüştü.

        Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ile Al Sani telefonda konuştu.

        Görüşmede, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik planın uygulanmasıyla ilgili konular ele alındı.

