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Bakan Koca'dan 18 yaş üstü için flaş açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" çağrısında bulundu

SON DAKİKA: Bakan Koca'dan 18 yaş üstü için flaş açıklama! - Haberler
Bakan Koca'dan 18 yaş üstü için flaş açıklama!
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DHA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğunu hatırlatarak, "Günaydın, Çantalar hazır mı? Gençler, kahvaltımızı yaptık mı? Mesajım anne babalara, çocuklara, üniversitelilere: Dün, Bilim Kurulu toplandı. Aktif vakaların yüzde 40'ının 23 yaş altı kişiler olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Dikkatli davranalım. 18 yaş üstüysek aşılarımızı olalım" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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