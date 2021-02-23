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Son dakika... Bakan Koca, illlere göre haftalık vaka sayısını açıkladı: Belirgin artış var

Son dakika... Sağlık Bakanı Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.

SON DAKİKA İl il vaka sayısı AÇIKLANDI! Bakan Koca... - Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var. Normalleşmeyi konuştuğumuz şu günlerde daha hızlı normal hayata dönebilmek için her birimiz tedbirlere daha çok uymalıyız." ifadelerini kullandı.

İLLER BAZINDA VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı Koca, 15-21 Şubat'ta 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını iller bazında paylaştı.

İllere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 68,23, Ankara'da 35,39, İzmir'de 42,67 oldu.

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (15-21 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (42,86),Adıyaman (120,64),Afyonkarahisar (31,62),Ağrı (19,61),Aksaray (108,27),Amasya (90,31),Ankara (35,39),Antalya (78,92),Ardahan (88,39),Artvin (75,52),Aydın (37,71),Balıkesir (92,40),Bartın (31,16),Batman (8,71),Bayburt (21,98),Bilecik (45,72),Bingöl (18,45),Bitlis (15,10),Bolu (75,60),Burdur (93,23),Bursa (39,14),Çanakkale (43,76),Çankırı (26,50),Çorum (41,31),Denizli (31,51),Diyarbakır (10,00),Düzce (48,78),Edirne (75,29),Elazığ (44,22),Erzincan (34,13),Erzurum (50,90),Eskişehir (35,55),Gaziantep (35,08),Giresun (217,51),Gümüşhane (88,21),Hakkari (3,21),Hatay (45,50),Iğdır (10,43),Isparta (29,53),İstanbul (68,23),İzmir (42,67),Kahramanmaraş (35,35),Karabük (16,83),Karaman (105,92),Kars (18,60),Kastamonu (21,79),Kayseri (74,08),Kırıkkale (47,36),Kırklareli (71,05),Kırşehir (30,86),Kilis (48,32),Kocaeli (92,53),Konya (101,95),Kütahya (57,74),Malatya (44,28),Manisa (36,74),Mardin (12,52),Mersin (87,87),Muğla (49,66),Muş (8,51),Nevşehir (50,83),Niğde (57,45),Ordu (228,40),Osmaniye (134,90),Rize (200,08),Sakarya (103,01),Samsun (202,94),Siirt (20,54),Sinop (83,62),Sivas (38,37),Şanlıurfa (20,42),Şırnak (3,91),Tekirdağ (74,65),Tokat (149,20),Trabzon (207,54),Tunceli (29,96),Uşak (17,32),Van (13,92),Yalova (74,62),Yozgat (37,70),Zonguldak (54,30)."

8-14 ŞUBAT (GEÇEN HAFTA) İLLER BAZINDA VAKA SAYILARI

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