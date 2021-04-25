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Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Soylu'dan Kobani olayları paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin HDP Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davanın yarınki ilk duruşması öncesi '#HDPkkiçinHesapVakti' hashtagi ile olayların içeriğine ilişkin bilgilerin yer aldığı video paylaştı

Son dakika: Bakan Soylu'dan Kobani olayları paylaşımı - Haberler
Bakan Soylu'dan Kobani olayları paylaşımı
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HABERTURK.COM

Bakan Soylu, 6- 8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin HDP Eş Genel eski Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da arasında olduğu 108 sanıklı davanın yarınki ilk duruşması öncesi, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu'nun, 'Onların anlatmadığı...' başlığı, '#HDPkkiçinHesapVakti'' hashtagi ile paylaştığı videoda, olayların nasıl başladığı ve HDP ile PKK'lı yöneticilerin olaylara ilişkin sözleri yer aldı.

Ayrıca 6- 8 Ekim olaylarında; 2 emniyet mensubunun şehit edildiği, 37 vatandaşın hayatını kaybettiği, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralandığı, 197 okul, 165 belediye binası ve aracı, 261 banka ya da ATM, 729 sivil araç ve bin 731 ev ve iş yerinin hasar gördüğü anımsatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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