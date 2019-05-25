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Bakan Turhan metro için tarih verdi

AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'na kara ulaşımının sağlandığını, 2020 yılında Gayrettepe'den metro hattının açılmasının planlandığını belirtti. Turhan, "Halkalı-Yeni Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını kuruyoruz. Yer teslimini Mart ayında gerçekleştirdik. 2022 yılında hizmete vermiş olacağız" dedi

İstanbul Havalimanı

’İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD)’ne ait basın odasının açılışını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, burada İstanbul Havalimanı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu

İstanbul Havalimanı'nın oluşturacağı ilave hane halkı gelirinin yaklaşık 3,8-4,4 milyar dolar olacağını, Türkiye’nin ulusal ekonomisine katkısını da milli gelirin yüzde 4,5-5 seviyesine çıkaracağının görüldüğünü belirtirken havalimanına ulaşım çalışmalarına yönelik son durumu da aktardı.

İstanbul Havalimanı inşaatı ile eş zamanlı olarak buraya ulaşım altyapılarını da başlattıklarını aktaran Bakan Turhan'ın açıklamaları şöyle:

Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk-Işıklar yolu üzerinden yapılan 2 çarpı 3 şeritli karayolu ile havalimanına ulaşımı sağladık. Kuzey Marmara Otoyolu’nun İstanbul Kuzey Çevreyolu ve Mahmutbey-Odayeri bağlantı Yolu ile Bakırköy, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri ve civarındaki yerleşimlerden 22 kilometrelik, 2x4 şeritli otoyol standardında bir bağlantı yolundan, havalimanına ulaşmak mümkün.

Havalimanı açılışında yaptığımız Büyükçekmece, Çatalca ve Saray yönünden 2x3 şeritli ve 25 kilometre uzunluğundaki yol ile havalimanına ulaşmayı mümkün hale getirdik. Bununla birlikte raylı sistem altyapısına hız verdik.

Gayrettepe-Yeni Havalimanı arasındaki metro altyapısını da bakanlık olarak biz yapıyoruz. Amacımız 2020 yılında bu hattı hizmete açmak, İstanbulluların havalimanına ulaşımını daha rahat ve konforlu hale getirmek. Ayrıca Halkalı-Yeni Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını inşa ediyoruz. Onun da yer teslimini mart ayında gerçekleştirdik. Bu hattı da 2022 yılında hizmete açmış olacağız inşallah.

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