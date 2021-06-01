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Bakan Yanık: 'Evde Bakım Yardımı' alan engelli ve yakınları için aşılama başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kovid-19'la mücadele kapsamında ocak ayı içerisinde bakanlık bünyesindeki kuruluşlarda bakım hizmeti alan engellilerin aşılanmasının tamamlandığını belirterek, şimdi 'Evde Bakım Yardımı'ndan faydalanan 500 binin üzerindeki engelli kişi ve yakınlarının aşılanmasına kademeli olarak başlanacağını duyurdu

MÜJDE! Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'ndan
Bakan Yanık: Evde bakım yardımı alan engelliler aşılanacak
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HABERTURK.COM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Evde Bakım Yardımı'ndan faydalanan 500 binin üzerindeki engelli kişi ve yakınlarının aşılanmasına kademeli olarak başlanacağını bildirdi.

Bakan Derya Yanık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin hem gelişmiş sağlık altyapısı hem de sosyal hizmetlere verdiği özel önemle salgınla mücadelede tüm imkanlarını seferber ettiğini vurguladı. Bu sebeple salgının etkilerine karşı risk altında bulunan engellilerin Kovid-19'a karşı aşılanmasının özel önem taşıdığına dikkat çeken Yanık, açıklamasında şöyle dedi:

"Ocak ayı içerisinde kuruluşlarımızda bakım hizmeti alan engellilerimizin aşılanması tamamlandı. Şimdi Evde Bakım Yardımından faydalanan 500 binin üzerinde engellimiz ve onların bakımını sağlayan yakınlarının aşılanması işlemine kademeli olarak başlanıyor. Salgınla mücadelemize özel destek veren Sağlık Bakanımız Faharettin Koca'ya ve engellilerimizi salgının olumsuz etkilerinden korumak için çalışan tüm sosyal hizmet çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz, birlikte güçlüyüz."

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