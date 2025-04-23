İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Habertürk TV yayınına bağlanarak son durumu aktardı.

Yerlikaya şunları söyledi: "6.2 büyüklüğünde önemli bir deprem yaşadık. Tüm kurumlar sahada, arama ve tarama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da 112'de tüm kamu kurum kuruluşlarıyla tüm belediyelerle teyitleşme çalışması yapıyoruz. Birimler teyakkuz halinde.

Şu ana kadar yıkık bir bina ihbarı almadık. Binada çatlama var diye ihbarlar var. Süratle o binalara gidip tespitleri yapacağız. Hastanelerde de süreci Sağlık Bakanımız takip ediyor. Artçı sarsıntılarda vatandaşlardan ricamız tedbirli olmamız gerekiyor. Telefonlarda normal hatlardan değil internet tabanlı aramalarımızı yapalım. "